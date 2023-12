Homem acusado de ter matado filho de 7 meses por espancamento, preso em Epitaciolândia, tira sua vida dentro da cela

Por Alexandre Lima

Jailton Martins Pereira, de 28 anos, principal acusado de ter matado seu próprio filho, Kauan Venicio Dias Martins, de apenas 7 meses de vida. Estava prestes a ser transferido para o presídio na Capital após ser preso durante uma operação conjunta envolvendo agentes civis de Brasiléia e Epitaciolândia sob coordenação dos delegados Eustáquio Nomerg e Erick Maciel.

Sua prisão ocorreu no bairro José Hassem durante a manhã desta sexta-feira, dia 15, sendo levado para a delegacia de Epitaciolândia, onde foi ouvido e logo em seguida, passou pelo hospital regional em Brasiléia, para exames de corpo delito e retornou para a cela, sendo preparado para sua transferência de urgência para o presídio na Capital. Onde ficaria à disposição da Justiça.

Os agentes de polícia civil acreditam que Jailton premeditou tudo, já que demonstrou estar calmo até ser deixado sozinho em sua cela. Era por volta das 13h30 quando os agentes foram vistoriar as celas e se depararam com homem já sem vida.

Jailton usou a bermuda tirar sua própria vida. Uma equipe do Instituto Médico Legal da Capital, onde será realizado os procedimentos de praxe em relação ao corpo de depois liberado aos familiares para o seu sepultamento.

A mãe de Jailton esteve na delegacia e, ao saber do ocorrido, teria passado mal e foi contida por familiares e amigos. A retirada do corpo poderá acontecer a qualquer momento após as 18h30 quando a equipe do IML chegar.

O delegado geral de Polícia do Acre, Henrique Maciel se pronunciou através de uma Nota Oficial falando sobre o caso e que todas as medidas serão tomadas. Veja abaixo.

Mais informações a qualquer momento

Nota Oficial

A Polícia Civil do Acre informa que Jailton Martins Pereira, preso na manhã desta terça-feira, 15, no município de Epitaciolândia, em cumprimento a ordem judicial, foi encontrado sem vida dentro da cela em que estava preso.

O preso era apontado como suspeito da morte do próprio filho, um bebê de sete meses.

Ele foi encontrado pelos policiais plantonistas, enforcado com o próprio short, o que aponta para um suicídio, uma vez que não havia outros presos na cela.

A Corregedoria Geral da Polícia Civil está tomando todas as medidas necessárias para esclarecer as circunstâncias do ocorrido, assegurando uma apuração detalhada, isenta e imparcial.

José Henrique Maciel Ferreira

Delegado Geral da Polícia Civil

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp