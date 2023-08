1º Festival de praia em Brasiléia: A maré da diversão sob alerta no mês das Arraias

Por Jonys David (Ceara)

O aguardado 1º Festival de Praia está prestes a agitar Brasileia nos dias 25, 26 e 27 de agosto. No entanto, essa data também coincide com um período sensível no ciclo das arraias. O mês de agosto é conhecido como o mês das arraias, quando esses animais marinhos estão em processo de procriação e se tornam mais agitados e propensos a ataques. Esse período é particularmente perigoso para pescadores e banhistas, uma vez que as arraias utilizam seu ferrão na cauda, carregando uma toxina dolorosa, para se proteger.

O alerta sobre essa questão torna-se ainda mais relevante à luz de recentes incidentes. Na manhã da última quarta-feira, dia 23, um bombeiro foi atacado por uma arraia, embora o ferrão tenha atingido seu pé esquerdo apenas de raspão. O ferimento, no entanto, exigiu cuidados médicos, incluindo limpeza adequada e medicamentos para prevenir inflamações e dores.

A situação se repete com outro voluntário que está participando das buscas por uma mulher de 23 anos, que desapareceu e cujo corpo pode ter sido jogado no rio Acre. Esse colaborador também foi vítima de um ataque de arraia, que atingiu seu pé direito. O voluntário precisou ser levado ao hospital Raimundo Chaar, onde recebeu os primeiros socorros.

Nesse contexto, o 1º Festival de Praia em Brasileia ganha um novo aspecto de alerta. Os organizadores e os participantes devem estar cientes dos riscos associados ao período das arraias e tomar precauções adicionais. A segurança dos banhistas e participantes é primordial, e a conscientização sobre essa questão pode evitar incidentes dolorosos e inconvenientes durante o evento.

O festival, que promete ser um momento de diversão e celebração, pode coexistir harmoniosamente com o ambiente natural, desde que os participantes estejam bem informados e atentos ao comportamento das arraias durante o período em questão. Com medidas adequadas e conscientização, é possível desfrutar do evento no rio enquanto se mantém a segurança de todos os envolvidos.

