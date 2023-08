Câmaras municipais de Assis Brasil e Xapuri visa revolucionar o acesso à informação com atualizações em seus portais de transparência

Por Jonys David (Ceara)

Os municípios de Assis Brasil e Xapuri estão dando um salto significativo em direção à transparência e prestação de contas, ao lançarem atualizações abrangentes em seus Portais de Transparência. Sob a liderança visionária de seus respectivos presidentes, as Câmaras Municipais de ambas as cidades estão trabalhando arduamente para garantir que os cidadãos tenham acesso fácil e transparente às informações mais relevantes e atualizadas sobre o trabalho legislativo e administrativo. As melhorias recentes são um testemunho do compromisso deles em fornecer uma plataforma que capacita os cidadãos a participarem de maneira significativa no governo local.

Wendell marques – Presidente da Câmara Municipal de Assis Brasil | Imagem: Arquivo Pessoal

Sob a liderança do Presidente Wendell Gonçalves Marques, a Câmara Municipal de Assis Brasil tem dado passos audaciosos em direção a uma governança mais transparente e responsável. Reconhecendo a importância de envolver ativamente os cidadãos nos processos governamentais, o Presidente Wendell Marques foi um dos principais defensores das atualizações abrangentes no Portal de Transparência. Sua visão de uma comunidade informada e envolvida tem sido um impulso essencial para as mudanças positivas que estão sendo implementadas.

Eriberto Mota – Presidente da Câmara Municipal de Xapuri | Imagem: Arquivo pessoal

Da mesma forma, o Presidente Eriberto Brilhante da Mota, à frente da Câmara Municipal de Xapuri, também reconheceu a necessidade de trazer maior transparência para as atividades legislativas e administrativas. Através de sua liderança firme e comprometida, o Presidente Mota desempenhou um papel crucial na garantia de que os cidadãos de Xapuri tenham acesso a informações precisas e oportunas. Sua dedicação ao serviço público e ao engajamento da comunidade tem sido um fator determinante na implementação das melhorias no Portal de Transparência.

Acesso Aprimorado a Projetos e Leis: Os cidadãos agora poderão acessar os projetos de lei que estão em discussão na Câmara Municipal de forma simplificada e organizada. Isso permite que os residentes compreendam melhor as propostas que afetarão suas vidas e comunidade. Além disso, as informações sobre os vereadores e suas votações em cada projeto durante as sessões ordinárias também estão disponíveis, oferecendo uma visão completa das decisões tomadas por seus representantes.

Transparência Financeira Reforçada: Os novos portais também devem promover a clareza financeira, detalhando os gastos e investimentos feitos pela Câmara Municipal. Esses dados são cruciais para a compreensão de como os recursos públicos são gerenciados e alocados, garantindo uma administração responsável e transparente.

Portal das Licitações: Os processos de licitação são aspectos cruciais da administração pública, e agora os cidadãos têm a capacidade de acompanhar as licitações em andamento, bem como aquelas já concluídas ou suspensas. Isso ajuda a promover a justiça e a integridade nas transações comerciais do governo.

Portal da Ouvidoria Interna: A interação direta entre os cidadãos e a Câmara Municipal é facilitada por meio do Portal da Ouvidoria Interna. Aqui, os cidadãos podem apresentar denúncias, sugestões, reclamações e solicitações de documentos que ainda não estejam disponíveis no portal. Isso garante que a voz da população seja ouvida e que suas preocupações sejam tratadas de maneira adequada.

Acompanhamento de Licitações e Carta de Serviços: Os cidadãos terão a capacidade de acompanhar o status das licitações em aberto, concluídas ou suspensas, mantendo-os informados sobre os processos de contratação. Além disso, a inclusão de uma carta de serviços no portal ajudará os cidadãos a entenderem melhor quais serviços são oferecidos e como podem acessá-los.

Para facilitar o acesso a essas informações cruciais, a Câmara Municipal de Assis Brasil lançou seu portal atualizado no endereço https://assisbrasil.ac.leg.br/, enquanto o portal da Câmara Municipal de Xapuri está disponível em https://xapuri.ac.leg.br/. As atualizações ainda não estão completadas, mas estão no organograma para serem implementadas até o final deste ano de 2023.

