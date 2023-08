1º Festival Universitário de Praia do Alto Acre em Brasileia reúne atletas de 9 cidades e 2 países

Por wesley cardoso

Sol, calor e muita gente bonita, assim foi o 1º Festival Universitário de Praia do Alto Acre em Brasileia

O final de semana na fronteira foi marcado por muita agitação, com dias quentes que tem assolado todo o estado nada melhor que um mergulho nas águas do velho Rio Acre para se refrescar, centenas de pessoas de diversos municípios e moradores locais foram prestigiar o 1º Festival Universitário de Praia do Alto Acre na Praia do Adolfo em Brasileia.

O Evento contou com cinco modalidades: vôlei de praia, futevôlei, futmesa, truco e dominó, onde participam 109 equipes e 186 atletas. Centenas de jovens e estudantes de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Plácido de Castro, Rio Branco, Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e de Cobija Pando Bolívia marcaram presença no festival.

Paralelo ao festival aconteceu também a Agenda Cultural na praça central da cidade Hugo Poli, com apresentações culturais e shows de Álamo Kário e Luan Lima.

O Festival Universitário de Praia e a Agenda Cultural é uma realização do Governo do Estado através do Departamento de Juventude, com apoio total da Prefeitura de Brasileia dentre outros parceiros do evento.

