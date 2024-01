20 de janeiro a festa do padroeiro de Epitaciolândia reuniu milhares de pessoas

No final da tarde deste sábado aconteceu no município de Epitaciolândia e xapuri a procissão de São Sebastião o padroeiros das cidades com a presença de milhares de devotos do Brasil da Bolívia e Peru.

Essa festa ja é tradição a mais de 5 décadas a festa iniciou de 11 com as noitadas de novena e arraial na oportunidade expositores de comidas bebidas e confecções estão tendo a oportunidade de ganhar dinheiro vendendo seus produtos no antigo aeroporto do municipio de Epitaciolandia acontece rodeio e vaqueijada e shos uma atração a mais na maior festa religiosa que finalizou.com a procissão percorrendo as principais ruas

