Jarude expõe problemas do Acre a ministro das Cidades e recebe garantia de apoio federal para situação da BR-364

O deputado estadual Emerson Jarude (MDB) participa nesta quinta-feira (27), da reunião do Parlamento Amazônico, no Plenário da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), em Belém (PA).

O evento tem como principal objetivo debater as políticas públicas para desenvolvimento socioeconômico e ambiental do bioma amazônico e unir forças entre os 9 estados que compõem a Amazônia Legal para solucionar problemas comuns entre eles.

Jarude aproveitou a presença do ministro das Cidades, Jader Filho, para expor as deficiências do Acre em vários setores, entre eles, as estradas e a malha viária.

“Para o senhor verificar o tamanho da dificuldade de logística dos nossos voos, para Cruzeiro do Sul, que é a segunda maior cidade do estado do Acre, um voo saindo da capital Rio Branco custa aproximadamente R$3 mil e ressalto a importância da ampliação dessa malha viária nós ser ampliada, porque a nossa BR-364, infelizmente, está em condições que a tornam praticamente intrafegável. Existem pontos que a gente já não consegue mais passar porque tem atoleiros e as empresas não querem se instalar por causa dessas condições. E agora recentemente, num ponto próximo ao Quinoá, que é uma região bem conhecida lá, a estrada literalmente apartou e até agora o Dnit não fez sequer uma manutenção prévia para que assim o fluxo pudesse seguir, então diante dessa situação, ministro, a gente veio até aqui pedir humildemente que nós consigamos a avançar nas nossas rodovias e também na nossa malha aérea”, destacou o acreano.

Jarude pontuou ainda a importância do diálogo permanente entre os parlamentares do Acre e o governo federal para que os principais problemas sejam entendidos, afinal, somente conhecendo-os de perto é possível direcionar de forma efetiva os recursos, e assim atender os reias problemas da população.

“Para quem não sabe, sete em cada dez acreanos vivem na pobreza ou na extrema pobreza, o que significa dizer que vivem com menos de meio salário mínimo ou com um quarto do salário mínimo, quando nós vamos falar que saneamento básico, 60% da população do estado do Acre, não tem nós estamos vivendo no período medieval. Então, são situações como essa que nós viemos até aqui para compartilhar com vocês, para que a gente possa unir forças para que a Amazônia possa avançar. A gente tá cansado de receber somente migalhas do governo federal, o Acre quer caminhar com as próprias pernas. Agora a gente precisa criar um ambiente favorável para isso, nós precisamos fazer com que as condições para o desenvolvimento cheguem cada vez mais e não têm chegado pelo simples fato que quem tá decidindo pela Amazônia não é a Amazônia, é Brasília, e as pessoas que estão lá, muitas vezes não têm conhecimento do que se passa, por exemplo, no estado do Acre. Então precisamos dar mais poder à própria Amazônia, para que a gente possa tomar as nossas próprias decisões e consiga avançar cada vez mais”, ponderou.

Em resposta a Jarude, o ministro se comprometeu a ser interlocutor na solução da BR-364. “Emerson, eu me coloco à disposição para dialogar com o ministro Renan, que está a frente da pasta dos Transportes, sobre a situação da BR no Acre”, garantiu Jader Filho.

No evento, o ministro tratou sobre o retorno do Minha Casa, Minha Vida, programa federal que possibilita às famílias que ganham até R$ 2,640 financiarem um imóvel com condições facilitadas. Uma medida urgente para amenizar o déficit habitacional do estado, de acordo com o deputado Jarude.

“A retomada do programa Minha Casa, Minha Vida, ainda que seja com outro nome ou com outro formato, é extremamente importante. No Acre nós temos um déficit habitacional absurdo e precisando de mais de 22 mil casas por lá, então eu quero aqui agradecer de todo o meu coração a oportunidade de poder falar um pouco sobre a situação do estado do Acre e pedir humildemente que tenhamos um olhar ainda mais forte do Parlamento Amazônico e de Brasília”, afirmou Jarude.

Além de Emerson Jarude, outros deputados estaduais e federais do Acre participam do evento, que conta ainda com a presença de representantes de instituições conservacionistas do Brasil, Colômbia e Peru, representantes de organizações internacionais, do governo federal, de projetos de cooperação e organizações da sociedade civil.

