Petecão consegue R$ 14,7 milhões junto ao Ministério da Agricultura para pagamento a convênios

Mais de R$ 14,7 milhões firmados entre o Ministério da Agricultura e dez prefeituras acreanas foram pagos a convênios na quarta-feira (2). O anúncio foi feito pelo senador Sérgio Petecão (PSD-AC) nesta sexta-feira (4), após telefonema do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que também é do PSD, comunicando que estava sendo autorizado o pagamento dos convênios.

O parlamentar informou que os recursos são de origem de ex-parlamentares e fazem parte dos chamados “restos a pagar” – emendas apadrinhadas por Petecão, uma vez que os autores já não estão no exercício do mandato – e serão utilizados pelas prefeituras para a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas.

“Esta é mais uma boa notícia, não somente para as prefeituras, mas também para o pequeno produtor. Estamos no período de estiagem no Acre e o pagamento desses recursos vai garantir máquinas e equipamentos que serão usados na manutenção dos ramais, no preparo da terra e no plantio”, afirmou.

Destacou ainda que ao longo do seu mandato tem procurado apadrinhar emendas de ex-parlamentares, de modo a fazer com que o recurso pudesse cumprir o propósito de levar investimentos para o estado. Ressaltou seu empenho em os buscar junto ao governo federal para os fazer chegar a seu destino.

“Os recursos para o pagamento de emendas de ex-parlamentares saem da cota de quem apadrinha. Sempre tive bom relacionamento com todos os ex-colegas de parlamento e, ainda, com prefeitos de todos os municípios, independentemente de suas siglas partidárias”.

Abaixo, segue-se a relação dos municípios e dos valores que cada um irá receber:

Acrelândia – R$ 2.386.384,56;

Bujari – R$ 132.127,12;

Capixaba – R$ 239.490,00;

Cruzeiro do Sul – R$ 5.100.885,46;

Jordão – R$ 278.845,23;

Mâncio Lima – R$ 1.559.000,00;

Porto Walter – R$ 764.000,00;

Rodrigues Alves – R$ 2.957.229,86;

Santa Rosa do Purus – R$ 268.350,00;

Senador Guiomard – R$ 1.082.100,00;

Total pago: R$ 14.768.412,23.

Por Assessoria

