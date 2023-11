Carro capota na BR 317 com registro de uma pessoa morta

O Alto Acre



Um terrível acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira, dia 13, nas proximidades da fábrica de álcool, conhecida como Alcobrás, e a poucos quilômetros da tranca de acesso a Plácido de Castro e Senador Guiomard.

Não se sabe ainda os nomes das vítimas. As primeiras informações dão conta que o veículo perdeu controle na reta e capotou por várias vezes.

Dois dos ocupantes; um homem de idade e aparentando entre 30 e 40 anos foram jogados para fora no momento do capotamento. Pelo menos um dos ocupantes não teria resistido aos ferimentos e morreu no local.

O veículo que ficou no maio da pista iniciou um incêndio e não se sabe se havia mais pessoas no seu interior.

Um vídeo feito por um taxista que passava no local, registrou a tragédia a pouco momentos do acontecido. Foi informado que outros veículos e transeuntes estavam tentando acionar as autoridades policiais e socorristas até o local

