Com 1600 famílias assentadas em Brasileia, Prefeita Fernanda Hassem recebe o Superintendente do INCRA

Fortalecendo parcerias, a Prefeita Fernanda Hassem recebeu nesta segunda-feira,13, o Superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), no Acre Márcio Alécio.

Participaram do encontro Procurador Jurídico do Município Dr. Luiz Bertoleto, Arquiteta e Urbanista Leovania Moraes, Marilene Saturnino, Chefe Substituta da Unidade do Incra no Alto Acre e os técnicos Manoel Lopes e Waldemir Lopes.

Na pauta da reunião renovação da parceria de Cooperação Técnica entre o INCRA e a Prefeitura de Brasileia no apoio à agricultura familiar, reforma agrária, crédito habitação, instalação e ramais.

No município são mais de sete assentamentos do Incra com mais de 1600 famílias morando nessas localidades, segundo a autarquia federal. Além da Reserva Extrativista Chico Mendes- Resex.

Foi anunciado também para os dias 02 e 03 de dezembro na Escola Municipal Francisco Germano no KM 68 o grande multirão de atendimento para os moradores dos assentamentos do INCRA em Brasileia.

Prefeita Fernanda Hassem destacou a visita do Superintendente do INCRA no estado ao município e a parceria entre as instituições

“Hoje foi um dia de muita alegria pra gestão municipal, nós recebemos aqui em nosso gabinete o superintendente do INCRA, Márcio Alércio e a nossa representante local que é a Marilene Saturnin, ocasião que a gente está muito feliz. Em nome da população de Brasiléia e de nossos produtores rurais, agradecemos essa parceria entre o INCRA e à população de Brasiléia”. Enfatizou.

O Superintendente do INCRA , Márcio Alécio falou do encontro com a gestora do município e o fortalecimento dessa parceria.

“ É uma honra muito grande está aqui no município de Brasiléia com uma agenda tratando com os nossos produtores dos projetos de assentamento. Estamos em um novo momento de reorganização onde o governo federal volta a priorizar o INCRA nas ações de fortalecimento da agricultura familiar da reforma agrária, priorizando a aplicação dos créditos e titulação entre outras ações que são muito importantes. Eu tenho buscado parcerias com os municípios e agradeço a prefeita Fernanda Hassem pela disponibilidade e pela parceria com o INCRA”. Salientou.

