Abrindo as atividades em comemoração aos 32 anos de Epitaciolândia, prefeitura leva Programa Saúde na Comunidade aos moradores do Mato Grosso

A Prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria de Saúde realizou neste sábado, 20, a edição 87 do Programa Saúde na Comunidade, as ações e serviços foram levados para atender os moradores do Ramal do Mato Grosso e adjacentes.

A ação faz parte das programações em comemoração aos 32 anos de emancipação política e econômica do município, O Prefeito Sérgio Lopes acompanhado da Secretária de Saúde Jessica Morais, esteve dialogando com os moradores e os profissionais de saúde.

“Mais uma vez estamos aqui na comunidade do Mato Grosso trazendo a 87ª Edição do Programa Saúde na Comunidade, esse é um programa que consolida nossa gestão como uma que mais atende pessoas na área da saúde em todo estado do Acre, são 88.936 procedimentos, e isso demonstra o nosso carinho e nosso compromisso com nossa gente. ” Destacou Sérgio Lopes.

Foram realizados um total de 1.779 procedimentos sendo:

Atendimento médico: 161

Procedimento odontológico: 294

Procedimento de enfermagem: 325

Atendimento Psicólogo: 20

Vacina de rotina: 62

Dispensação de medicamentos: 168

Teste rápido ISTs: 12

Teste rápido COVID: 3

Auxílio Brasil: 30

PCCU: 22

Cortes de cabelo: 68

Ultrassonografia: 47

Vacina Antirabica: 59

Eletrocardiograma: 9

Atendimentos especializados: 499

Consulta Nutricionista: 32

Bioimpedância: 33

Consulta Ginecologista: 40

Colposcopia: 29

Consulta Oftalmologista: 92

Tonometria: 88

Ultrassom ocular: 81

Mapeamento de retina: 88

Ortopedista: 16

Em 87 edições do Programa Saúde na Comunidade, a prefeitura na gestão dom prefeito Sérgio Lopes já realizou o total de: 88.936 procedimentos com diversas especialidades em saúde.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp