Ação de Forças de Segurança do Acre descobrem ‘bunker’ para esconder drogas e apreendem arma em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Uma grande operação foi realizada durante o dia desta quarta-feira, dia 22 na regional do Alto Acre. Homens do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO/BOPE), juntamente com o Grupo Especial de Fronteira – Gefron, descobriu após de muita investigação, que grupos de traficantes estavam se organizando na fronteira do Acre.

O serviço de inteligência da Segurança do Acre, descobriram que um grupo estaria traficando drogas em barcos pelo rio Acre, levando grandes quantidades para a Capital acreana e até para outros estados.

Local estava sendo construído tinha um ‘bunker’ que seria usado para guardar muita droga.

A partir daí, passaram a monitorar uma casa localizada no Bairro José Braúna, que fica próximo ao rio Acre, onde era feito o embarque da droga. Os agentes também passaram a utilizar quadricóptero (drone) e observar todo o movimento para poder fechar o cerco.

Dentro da casa foi encontrada uma arma tipo fuzil de calibre 22, munições e uma balança de precisão, maconha e cocaína, caracterizando que ali era um pequeno ponto de venda de droga.

Todo material aprendido na cidade de Brasiléia, foi levado para a delegacia de Brasiléia, onde será feito um relatório e apresentado às autoridades policiais e judiciária.

CERCO NO RIO ACRE

Ainda nesta quarta-feira (22), o cerco foi feito em um local do rio Acre, descendo para a Capital acreana. Segundo informações, uma embarcação foi interceptada e um dos ocupantes teria reagido atirando contra os policiais, que revidaram contra, atingindo e matando o atirador.

Após o confronto ao revistar o barco, foi encontrado uma grande quantia de drogas que pode chegar próximo a 100 quilos de entorpecentes. Essas informações ainda estão sendo levantadas assim que chegarem na Capital.

Devido a localidade do rio, foi informado que após o confronto decidiram continuar descendo rio com a droga apreendida e o corpo do atirador, podendo chegar na Capital no início da noite.

Mais informações a qualquer momento.

