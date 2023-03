Brasiléia assina Termo de Adesão do projeto “Saúde Redes”

Por: Secom

A Prefeita Fernanda Hassem, participou nesta quinta-feira 23, no clube Art Eventos em Epitaciolândia, do Lançamento do Projeto Saúde Redes nos municípios do Alto Acre.

Participaram também da solenidade, os prefeitos Jerry Correa de Assis Brasil, Sergio Lopes de Epitaciolândia, Bira Vasconcelos de Xapuri, vice-presidente do Conselho Nacional de secretarias municipais de Saúde-CONASEMS, Cristiane Martins Pantaleão, coordenador de Apoio à Regionalização do SUS e Departamento de Gestão Inter federativa e participativa do Ministério Saúde-Alvimar Botega, vice-presidente do Conselho de secretarias municipais de saúde do Acre-COSEMS, Daniel Lima, gerente de projetos do Hospital Alemão, Osvaldo Cruz, Samara Kelman, e profissionais da saúde dos Alto Acre.

O Projeto Saúde Redes, desenvolvido em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, tem por objetivo aprimorar a governança macrorregional do SUS e a organização das redes de atenção à saúde em municípios de pequeno porte como Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, e qualificar as ações de gestão do cuidado e com foco no fortalecimento do processo de regionalização.

Com participação massiva dos servidores da Rede Municipal de Saúde, o município de Brasiléia aderiu ao Programa, que beneficiará diretamente os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no município, cujo objetivo é ajudar as cidades a sanar os problemas inerentes ao SUS.

De acordo com a Gerente de Projetos do Hospital Alemão Osvaldo Cruz, Samara Kielman, o Projeto está sendo lançado pela segunda vez, sendo de extrema importância para a população usuária do Sistema Único de Saúde. “Os municípios terão suas equipes que trabalham na atenção primária mais qualificada e organizada, criaremos estratégias para que a atenção básica converse melhor com a atenção especializada, e com isso, possamos possibilitar maior acesso e cuidado para a população, fortalecendo o SUS”, afirmou Samara Kielman.

O Prefeito da Cidade de Cândido de Abreu – Paraná, Renan Menck foi o palestrante da tarde e contou a experiência da cidade onde ele é gestor. “Viemos trazer nossa experiência lá do Paraná, onde iniciamos o Projeto e deu muito certo. Com a adesão ao programa, os municípios terão dado um grande passo na construção de qualidade da atenção básica de saúde”, comemorou.

A Prefeita Fernanda Hassem assinou o Termo de Adesão ao Programa, juntamente com os demais Prefeitos da Regional do Alto Acre. “Estamos muito entusiasmados e felizes, por que é uma chama de esperança para nossa região, pois tivemos o privilégio de sermos contemplados em meio a tantas outras regiões. A idéia é que possamos dialogar em Redes, em conjunto com os demais municípios da Regional do Alto Acre. O legado que deixamos para o nosso povo é a garantia de saúde. Nossa equipe de saúde está aqui e eu estou muito contente e esperançosa de mais um avanço na Rede SUS com a adesão ao Projeto Sáude Redes”, finalizou a prefeita Fernanda Hassem.

