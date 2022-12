Ação integrada das forças de segurança prendem homem em posse de droga e armas

Ascom/Polícia Civil do Acre

Ao final da tarde da última quarta-feira, 14, uma ação integrada das Polícias Civil e Militar no município de Plácido de Castro prendeu autor de roubos a veículos na região da fronteira.

No curso da diligência, que ocorreu no Bairro do Thaumaturgo, houve confronto e troca de tiros e um dos autores que se opunha à legitima ação policial, W.N.A, foi alvejado na perna e preso.

W.N.A, de 29 anos de idade, foi preso, em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Ele possui uma extensa ficha criminal, e é autor de diversos roubos no Estado de Goiás.

Ainda no curso das ações, a Coordenação de Operações e Recursos Especial da Polícia Civil (CORE) retirou de circulação uma arma cal. 38, que vinha sendo utilizadas em crimes na região.

O preso recebeu atendimento médico e em seguida conduzido a Delegacia Geral de Plácido de Castro para lavratura de auto de prisão em flagrante e m seguida colocado a disposição da justiça.

As forças de segurança do estado vem intensificando suas ações em áreas de fronteira no sentido de coibir crimes, sobretudo o de tráfico de drogas e armas.

