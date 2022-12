Greve de pilotos e comissários: Aeroporto de Rio Branco dá orientações a passageiros

Na próxima segunda-feira (19), o Sindicato Nacional dos Aeronautas irá paralisar as suas atividades em aeroportos de 7 capitais brasileiras. Com isso, pilotos e comissários de bordo irão parar de trabalhar diariamente das 6h às 8h.

O motivo da paralisação seria o aumento no valor das passagens aéreas que, segundo o sindicato, beneficiam apenas as companhias. O sindicato das empresas (Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias), em nota, disse que os custos de operação aumentaram, com alta no preço do querosene da aviação. Segundo a Petrobras, o preço do combustível aumentou 49,6% de 1º de janeiro a 1º de dezembro deste ano.

Além disso, parte das despesas são em dólar, que só sobe ante o real nos últimos anos.

No Acre, o Aeroporto Internacional de Rio Branco, por nota enviada ao ContilNet, garantiu que os voos não serão impactados pela greve. Entretanto, sugere que os passageiros fiquem atentos e confirmem suas passagens junto às companhias aéreas.

O Sindicato informou que a paralisação será por tempo indeterminado, após não conseguirem negociar com as companhias.

Confira a nota:

O Aeroporto de Rio Branco informa que, até o momento, não há previsão de que a paralisação dos pilotos e comissários, anunciada para iniciar na segunda-feira (19), venha afetar os voos na capital. O terminal segue funcionando normalmente, contudo, a recomendação é que os passageiros consultem as companhias aéreas e confirmem os respectivos voos antes de se deslocarem ao terminal.

