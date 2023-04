Ação integrada entre PC e PM resulta na prisão de foragido que aterrorizava comunidade indígena

Ascom/PCAC

Na manhã do último sábado, 15, uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar no município de Porto Walter, resultou na prisão de um dos criminosos mais procurados da região.

O nacional. M.F.G., de 26 anos, é investigado por roubo, furto, organização criminosa, além de outros crimes graves.

De acordo com o Delegado Rafael Távora, o criminoso foi localizado em uma região indígena, onde estava aterrorizando os moradores. Após alguns levantamentos, os policiais civis e militares conseguiram identificar o paradeiro dele.

“É um criminoso de alta periculosidade, investigado por diversos crimes, e que tentou se refugiar em uma comunidade de difícil acesso, acreditando ele que as forças de segurança não o encontrariam. Mas enganou-se, a Polícia após receber diversas informações de que o alvo estaria aterrorizando a comunidade, deslocou uma equipe integrada para efetuar a prisão do infrator”, comentou o delegado Rafael Távora.

A autoridade policial também falou da dificuldade de acesso ao local, e como foi possível ter sucesso na missão.

“Para conseguir capturar o suspeito, os policiais tiveram que passar a noite acampados às margens do Igarapé Rio Cruzeiro do Vale, e durante a madrugada do dia seguinte seguiram viagem até a comunidade, onde o alvo se encontrava escondido. Chegando lá, os policiais cercaram a residência e aguardaram amanhecer para dar cumprimento à Ordem Judicial”, finalizou o delegado.

Os policiais conseguiram constatar pelo menos dois mandados de prisão em aberto contra o alvo. Agora, o preso deverá ser conduzido ao Presidio de Cruzeiro do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça.

