Acidente envolvendo carro e moto registra uma vítima fatal em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Um acidente fatal foi registrado na madrugada deste domingo, dia 29, na principal Avenida comercial da cidade de Brasiléia, registrando uma vítima fatal que conduzia uma moto sentido centro.

Jussiclei dos Santos Amaral, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local – Foto: arquivo pessoal

Um vídeo mostra que o condutor da moto, identificado como Jussiclei dos Santos Amaral, de 28 anos, trafegava normalmente conduzindo sua moto quando foi surpreendido pelo veiculo modelo Toyota/Corolla, placas NPA1A01, que teria invadido a contramão e se chocou violentamente contra a moto.

Com o impacto, o motociclista foi lançado na Avenida com múltiplas fraturas pelo corpo e não resistiu aos ferimentos, indo à óbito no local. No vídeo de segurança de uma das lojas, registrou o momento mostrando que o carro teria invadido a contramão e para alguns metros à frente.

Equipe de socorristas foram acionados até o local, mas, apenas puderam constatar o óbito do motociclista, liberando a cena para os trabalhos das equipes da Polícia Militar e perícia criminal.

Segundo foi registrado no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, que foi até o local e registrou o fato, motorista que estava de camisa vermelha, saiu do veículo e se evadiu momento depois do incidente.

Em seguida, a equipe da Polícia Técnica e do Instituto Médico Legal – IML, realizou a remoção do corpo do local para o hospital e dos veículos para a delegacia da Brasiléia, onde será realizado os procedimentos em relação ao caso.

Foi informado que o condutor do veículo já foi identificado e poderá ser responsabilizado conforme o Código Penal e de Trânsito, quando há vítimas, o condutor que foge infringe o artigo 304 do CTB, que prevê infração para quem deixa de prestar imediato socorro à vítima ou solicitar auxílio médico. Além disso, o condutor também responde criminalmente por todas as ações que o acidente possa gerar. Uma delas, por exemplo, é o homicídio culposo no caso de óbito da vítima.

