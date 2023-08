Acidente fatal: Mulher morre após ser atingida por moto em avenida de Brasiléia

Por Alexandre Lima

Era por volta das 10h10 desta segunda-feira, dia 31, quando um acidente ocorreu na Avenida Manoel Marinho Montes, via bastante movimentada na cidade de Brasiléia, localizada na fronteira do Acre com a Bolívia.

O caso que ainda está sendo apurado pelas autoridades policiais, envolveu duas motos Honda. Na modelo Bizz, placa QWQ2A84 estava a Maria Barreto de Oliveira, de 56 anos de idade, o condutor a modelo CG, placa NAC6786, ainda não foi identificado por enquanto.

Um vídeo de segurança registrou o momento do acidente envolvendo as duas motos. A mulher conduzia sua moto pela Avenida sentido centro antigo e foi quando ela teria reduzido para acessar a Travessa que dá acesso ao Detran.

Neste momento, apareceu a moto CG em velocidade e atinge a lateral da moto violentamente e ambos os condutores caem na avenida. Socorristas do SAMU foram acionados até o local, onde conduziram a mulher o homem para o hospital e receberam atendimento médico.

Infelizmente, Maria Barroso não resistiu aos ferimentos ocasionado pelo impacto e morreu. O homem está em observação no hospital e seu estado de saúde ainda não foi informado.

Agentes de Trânsito, Polícia Militar e Civil, foram até o local do acidente para coletar informações do sinistro. O delegado Herick Maciel está coordenando os trabalhos para preparar o boletim de ocorrência e foi informado se o corpo será levado ao IML na Capital.

VEJA VÍDEO

A vítima, Maria Barreto era servidora pública prefeitura Municipal de Brasiléia que publicou uma nota de pesar.

