Carro invade contramão, atropela moto e amputa perna de condutor e fere passageiro em Rio Branco

Por Alexandre Lima

As cenas de um acidente ocorrido no início da tarde desta segunda-feira, 31, na Rua Rio de Janeiro, ao lado do cemitério, mostra que o veículo de cor preta trafegava no sentido Cairro/Centro da capital do Acre, Rio Branco, quando invadiu a contra mão e atropelou o motociclista Renan Felipe Bezerra da Silva, 32 anos, e Vanderson Flores da Costa, 25 anos, esse último passageiro da motocicleta.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Caio Henrique estava trabalhando em um carro modelo Onix, de cor preta e placa QWN-4D61, no sentido bairro-centro pela rua Rio de Janeiro, quando acabou perdendo o controle e colidiu de frente com uma motocicleta modelo Titan, de cor preta e placa QLV-5918, conduzida pelo motociclista de aplicativo de moto Renan Felipe, que estava com um passageiro.

Após a colisão com a moto, o veículo de Caio Henrique colidiu de frente com um carro modelo Étios, de cor branca e placa QLV-4I65, conduzido pelo médico Yann Gomes e com a passageira também médica Alane Alves. Todo o acidente foi registrado por câmeras de segurança de uma escola de futebol em frente ao local do acidente.

Com a violência do impacto do carro contra a moto, o passageiro da moto identificado como Vandreson Flores da Costa, de 25 anos, teve fratura de fêmur na perna esquerda e um corte no braço, é arremessado para o alto contra a divisória da instrução de um prédio e cai do outro lado do muro.

O condutor da moto, Renan Felipe Bezerra da Silva, 32 anos, também foi arremessado para o alto e caiu na calçada. Porém, na batida contra o carro teve a perna esquerda decepada. O membro decepado caiu a poucos metros do corpo da vítima, que ainda teve um ombro dilacerado e por pouco também tem o membro superior decepado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram as vítimas, que foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Rio Branco.

