Acidente Grave com caminhão e caminhonete deixa feridos na Estrada do Pacífico

O Alto Acre

Um acidente envolvendo um caminhão boiadeiro e uma caminhonete nas primeiras horas desta quarta-feira, dia 21, deixou feridos na BR 317 (Estrada do Pacífico), no km 18, deixou feridos e movimentou várias equipes de socorristas no local.

As primeiras informações passadas ainda são desencontradas, onde dão conta que a causa teria sido a tentativa de o caminhão que ia sentido zona rural, tentar desviar de um ônibus que estava parado na estrada.

Na ultrapassagem, a caminhonete vinha sentido cidade no mesmo momento, não dando tempo de desviar e se chocou frontalmente contra o caminhão.

O impacto da caminhonete danificou a frente do veículo e um dos passageiros que estariam na carroceria, sofreu cortes profundo na cabeça, outra estaria com suspeita de fratura na perna esquerda e uma criança com escoriações leves devido a força do impacto.

Socorristas do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionados para o local, onde realizaram os primeiros procedimentos nos feridos para em seguida serem levados para o hospital regional do Alto Acre Raimundo Chaar.

Foram identificados quatro, incluindo uma criança: Cícero Rodrigues (51 anos), Lucas sequeiras (22 anos), Lavinha Gomes de Oliveira e uma criança de dois anos. O motorista do caminhão chegou no hospital na ambulância do Corpo de Bombeiros e apresentava apenas escoriações leves.

As autoridades policiais como a PRF e Polícia Militar estão buscando informações do que causou o acidente. Uma mulher que sofreu cortes profundo na cabeça, poderá ser transferida para a Capital, onde irá passar por exames mais minucioso.

