VÍDEO: Mulher escapa ilesa após bater carro contra carroça carregando madeira na BR 317

Um acidente foi registrado na noite desta quarta-feira, dia 21, envolvendo uma carroça improvisada que carregava madeira, no km 29 da BR 317 (Estrada do Pacífico). Milagrosamente, a condutora apenas identificada por Tereza, escapou ilesa.

As primeiras informações colhidas, dão conta que a mulher dirigia pela estrada sentido cidade, quando foi surpreendida na estrada com a carroça na sua frente sem qualquer tipo de sinalização carregando madeira em uma curva.

Com o choque, algumas ripas ainda chegaram a perfurar o para-brisa no lado do passageiro, caso houvesse um carona, poderia ter se ferido gravemente ou coisa pior.

Segundo informações, é comum esse tipo de ação por parte de algumas pessoas, de usarem carroças improvisadas utilizando peças de veículos e não colocar qualquer tipo de sinalização, para transportar coisas sem seguir as regras de trânsito.

O veículo utilitário ficou bastante danificado. Não se sabe ainda se o caso foi registrado na Polícia Militar e Civil.

