Acidente no Ramal do Pinda: jovem tem perna transfixada por pedaço de madeira ao cair de moto

Por Alexandre Lima

Uma jovem de 18 anos, identificada como S. S. N., está em recuperação no hospital regional do Alto Acre, em Brasiléia, após sofrer um grave acidente de moto no Ramal do Pinda, acesso pela Estrada do Pacífico (BR-317), no km 59.

O incidente ocorreu neste domingo (26), enquanto a jovem trafegava com sua motocicleta. Em um momento, ela perdeu o controle do veículo e caiu sobre um pedaço de madeira, que transfixou sua coxa direita.

A jovem foi socorrida por pessoas que passavam pelo local e levada ao hospital. Lá, um médico cirurgião da Capital realizou os procedimentos de emergência. A jovem sofreu um corte extenso que exigiu mais de uma hora de cirurgia.

Relatos indicam que a jovem teve muita sorte, pois o pedaço de madeira não atingiu a artéria femoral ou qualquer órgão vital na região do tórax, o que poderia ter sido fatal.

Pedaço da madeira que transpassou a perna jovem poderia ter atingido um órgão e causado um ferimento fatal.

