Prefeita Fernanda Hassem assume presidência da Associação dos Municípios do Acre

Empossada presidente da Associação dos Municípios do Acre (AMAC) nesta quarta-feira (29), a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem (PP), que assumiu a associação após o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), pedir afastamento da presidência para se dedicar a sua campanha a reeleição, agradeceu aos demais prefeitos do estado pela condução ao cargo.

“Quero agradecer a Deus e aos colegas prefeitos, porque graças a vocês a gente vai assumir uma associação que é dos municípios. Eu tenho a consciência tranquila e a vontade de trabalhar”, disse Fernanda.

A prefeita do município do Alto Acre disse também que pretende fazer uma gestão que trate todos os municípios do estado com igualdade. “A gente vai fazer o possível enquanto presidente para que os 22 municípios, sem diferença, dos municípios maiores ao menores, dos mais próximos aos mais distantes da capital, para que todos sejam tratados de forma igualitária”.

