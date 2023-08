Acre participa de lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento

Por Agência Acre

Em cerimônia nesta sexta-feira, 11, no Teatro Municipal do Rio Janeiro, o presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, lançou o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – Desenvolvimento e Sustentabilidade. O programa garante o aporte de R$ 1,7 trilhão para todos os estados, em parceria com o setor privado, municípios e movimentos sociais.

O PAC vai garantir o repasse de R$ 1,1 bilhão para o Acre. Deste recurso, R$ 910 milhões serão investidos na recuperação da BR 364, que é a obra que o estado mais urgência.

Além disso, os recursos serão utilizados para implantação da infovia, terceira etapa da construção da nova maternidade de Rio Branco, construção da ponte de Rodrigues Alves e reforma do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Representando o governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza destacou: “Nosso maior objetivo é garantir que o Acre siga crescendo, reduzindo as desigualdades e fazendo com que as melhorias, de fato, cheguem até as pessoas”

Em seu discurso, o presidente Lula abordou diversas vantagens do novo formato, especialmente àquelas relacionadas à sustentabilidade. “Temos que sair das ideias e partir para a prática. Isso aqui foi construído com os governadores de cada estado. Foram eles que apontaram suas prioridades. Vamos fazer essas obras acontecerem, e realizando a transição ecológica e incentivo à economia de baixo carbono”, frisou o presidente.

