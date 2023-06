Acre recebe cinco novos equipamentos que irão reforçar a ampliação de leitos pediátricos

Por Agência Acre

Chegaram ao Acre, na noite desta sexta-feira, 16, via transporte aéreo, duas incubadoras e três berços aquecidos, disponibilizados pelo governo de Minas Gerais (MG).

A Região Norte vem enfrentando o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), doença que atinge, principalmente, crianças e idosos. Os novos equipamentos irão reforçar o atendimento nas UTIs e CTIs pediátricas.

A solicitação foi feita pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e faz parte das medidas para ampliação de leitos e enfrentamento às síndromes gripais no estado.

“Em nome do governador, Gladson Cameli, agradecemos ao governo de Minas Gerais, em nome do secretário de saúde, Fábio Baccheretti, que de pronto atendeu o nosso chamado, doando cinco equipamentos que são essenciais para a manutenção da vida das crianças que forem acometidas pela forma grave da síndrome respiratória”, declarou o secretário de saúde, Pedro Pascoal.

Os novos equipamentos irão reforçar o atendimento nas UTIs e CTIs pediátricas. Foto: Júnior Aguiar/Sesacre

O transporte desses equipamentos foi feito na aeronave do Corpo de Bombeiros de MG, operada pelo Serviço de Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV).

Para o secretário de saúde de MG, Fábio Baccheretti, o trabalho em rede fortalece a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), em todo o país. “Isso aconteceu após o contato do secretário de saúde do Acre, Pedro [Pascoal], e conseguimos articular junto a Fhemig [Fundação Hospitalar do Estado de MG] essa doação importante”, disse.

