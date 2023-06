Ao lado de Gladson, presidente da Aleac participa dos festejos de aniversário do Estado do Acre

FONTE: oaltoacre.com

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou na tarde desta quinta-feira (15) da solenidade alusiva aos 61 anos do Acre como Estado brasileiro.

Ao lado do governador Gladson Cameli, e do primeiro-secretário da Aleac, Nicolau Júnior, e demais autoridades, Gonzaga acompanhou os desfiles cívicos e festejos que fazem parte da programação organizada pelo governo do Estado.

O presidente da Aleac parabenizou o governador pelas comemorações e destacou a força de cada acreano para tornar o Acre um estado desenvolvido e com geração de emprego e renda.

“Nesta data quero parabenizar o Acre e nossa gente por todas as suas conquistas e força de trabalho. Como presidente da Aleac eu me sinto feliz pelo fortalecimento do nosso estado e suas instituições. Sei que ainda temos um longo caminho pela frente de desafios e consequentes conquistas, mas o importante é caminhar e trabalhar pela construção de um Acre melhor para todos”, disse.

Gladson Cameli afirmou que o momento é de dar respostas aos problemas sociais.

“Eu sempre digo que 61 anos é um novo ciclo e encaro com serenidade essa responsabilidade que temos em dar uma resposta de gerar emprego, renda e melhorar a vida desse povo”, frisou.

