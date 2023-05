Adrenalina sobre duas rodas- 2ª Etapa do Campeonato Acreano de Motocross agita fim de semana em Epitaciolândia

Por wesley cardoso

Adrenalina, emoção e muita competição marcaram a 2ª Etapa do Campeonato Acreano de Motocross realizado neste domingo, 21, na BR 317 km 9 em Epitaciolândia.

A competição foi realizada pela Associação Acreana de Motocross – ASCROSSACRE com apoio da Prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria de Esporte e Cultura. Contou com a participação de vários competidores do Acre, Rondônia, Bolívia e Peru.

O Prefeito Sérgio Lopes acompanhou competição juntamente com o Secretário de Esporte e Cultura Joãozinho Ferreira e a presença da população. A edição teve corridas em 6 categorias diferentes: Importada, 230A, 230B, Juvenil, Feminina e Kids.

Classificação:

Categoria Importada 1º Riderson de Rio Branco. 2º Luid de Sena Madureira. 3º Numeral 26 Peru, 4º Felipe de Brasileia . Preto de Rio Branco;

Categoria PRO 1º Mocicley de Feijó. 2º Vinicius de Epitaciolândia. 3º Dione de Rio Branco. 4º Rafael de Rio branco 5º Luid de Sena Madureira;

Iniciante 1º Pedro da Bolívia 2º Ryan de Feijó. 3º Paulo do Peru. 4º Dione Beavate Rondônia. 5º Arisson de Feijó;

200 cc 1º Juveron de Porto Acre 2º Douglas de Acrelândia. 3º Pedro Amarelão de Senador Guiomard. 4º Wesley de Rio Branco. 5º Luizinho de Rondônia;

Feminina. 1º Emyle de Rio Branco. Vitória de Rondônia. Gracinha de rio branco. Dayara de Plácido de castro;

kids 1º kaleb do Peru. 2º kalid do Peru. 3º Roas da Bolívia. 4º Gustavo de Rondônia 5º Pretinho de Rio Branco;

Juvenil 1º Nicolas do peru. 2º Chico Bolívia. 3º Gustavo de rio branco. 4º Emyle de Rio Branco. 5º Pedro Henrique.

