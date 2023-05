Brasiléia Sedia seminário sobre segurança pública com presença do Ministro Flávio Dino

O Ministro participa do seminário Segurança das Fronteiras Brasileiras

O Ministro chegou ä Brasiléia pela cidade de Cobija- Pando

A Prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem, anfitriã do evento, fez a abertura oficial do Seminário “Segurança das Fronteiras Brasileiras”, que tem como objetivo discutir políticas de segurança públicas e ações de enfrentamento e combate ao tráfico de drogas nas fronteiras brasileiras. O evento foi realizado nesta sexta-feira, 19 no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem e Comércio (Senac).

Participou a Vice-governadora do Estado, Mailza Assis, Senador Sergio Petecão, autoridades da área de segurança pública do Brasil, chefes de estados e autoridades que atuam nas fronteiras da região Norte, senadores, deputados, autoridades Bolivianas e Peruanas, autoridades dos poderes executivo, legislativo, judiciário, forças de segurança, autoridades eclesiásticas, sociedade civil organizada e imprensa.

A realização do seminário e a vinda do ministro da Justiça ao Acre foi articulada pelo senador Sérgio Petecão (PSD), que é o presidente o presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado e prefeita do município, Fernanda Hassem.

O Ministro Flávio Dino, concedeu entrevista coletiva e fez apresentação do PRONASCI-Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, com entrega de veículos, armamentos e equipamentos de segurança para o estado do Acre.

Nas salas temáticas, os participantes debateram sobre, Ações para Enfrentamento aos Crimes nas Fronteiras do Norte Brasileiro, E o que dizem os dados e as pesquisa sobre o tráfico de drogas transfronteiriço nas fronteiras do Arco Norte.

O Ministro Flávio Dino anunciou o novo Plano de Segurança pública para Amazônia Legal Brasileira no valor de 1 bilhão e duzentos bilhões de reais, onde contempla o estado do Acre. “Estamos aqui com uma representação ampla das Forças do Ministério da Justiça, para que possamos ampliar a presença das forças federais aqui. Entregamos ontem ao BNDS , novo plano de segurança para a Amazônia, no valor de 1 bilhão e duzentos milhões de reais do fundo Amazônia para investir na segurança. Esse recurso, com certeza envolve o estado do Acre”, afirmou Flávio Dino.

O senador Sérgio Petecão agradeceu a vinda do Ministro Flávio Dino ao Acre. “Eu quero agradecer o Ministro, Flávio Dino, que atendeu o nosso convite. Estamos aqui na região do Alto Acre, fronteira com o Perú e Bolívia, uma região estratégica para discutir esse assunto. A prefeita Fernanda fez um relato ao ministro Flávio Dino das necessidades dessa região. Pode ter certeza que farei do meu mandato uma ferramenta para ajudar nosso Estado” disse o Senador.

A Vice-governadora, Marilza Assis, agradeceu ao Governo Federal pela ajuda disponibilizada ao Estado do Acre. Afirmou que o seminário irá contribuir para uma melhor segurança no Estado.

A prefeita Fernanda Hassem destacou a importância da participação do Ministério da Justiça no seminário e agradeceu ao Senador Sérgio Petecão por articular o evento para Brasiléia. “A vinda do senhor ministro e de todo staff do Ministério da Justiça ao nossa estado e a nossa querida Brasiléia, se traduz em esperança. Eu fico muito contente em ver os órgãos federais indo ao encontro do problema. Senhor ministro e sua comitiva sejam muito bem-vindos a essa terra de um povo resiliente e aguerrido. Eu quero agradecer com muito carinho ao Senador Sérgio Petecão que trouxe uma discussão importante para que possamos discutir segurança para as regiões de fronteira”, destacou.

