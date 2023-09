Alan Rick anuncia mais R$ 1 milhão para aumentar oferta de serviços veterinários na UFAC

Emenda vai garantir maior acesso a consultas, cirurgias emergenciais e castrações pelas entidades de resgate animal, protetores independentes e tutores de baixa renda. Além de equipamentos e um veículo para o transporte dos animais

Nesta sexta-feira, 29, o senador Alan Rick anunciou que destinará mais R$ 1 milhão para custeio dos insumos da clínica veterinária da Universidade Federal do Acre, contratação de mais profissionais especializados para supervisionar os pós-graduandos em medicina veterinária e a aquisição de equipamentos e um veículo para o transporte dos animais.

As demandas surgiram durante reunião do senador com a reitora Guida Aquino, pró-reitores, a equipe da Clínica Veterinária da UFAC, representantes de entidades de resgate animal e protetores independentes para discutir novas medidas de apoio à causa e à formação profissional dos médicos veterinários no Acre.

“São muitos animais, a castração é cara. Nós temos poucos recursos, poucas doações, então, às vezes, a gente depende do pessoal aqui da UFAC.” – colocou Amanda Letícia, representante da ONG Amor à quatro patas.

A castração é uma das maiores demandas, mas não é a única. As consultas e as cirurgias de emergência também somam boa parte dos atendimentos aos animais. “Nós resgatamos muitos animais vítimas de atropelamento.” – explicou Christiane Pamplona, ativista da causa animal.

“O objetivo dessa nossa conversa era justamente saber como ajudar mais. Esse ano, a UFAC já recebeu R$ 200 mil de emenda que destinei ainda como deputado federal. Recurso que já vai aumentar o número de vagas na Pós-Graduação em Aprimoramento em Práticas Hospitalares e Medicina Veterinária Preventiva e vai, ainda, possibilitar o reajuste da bolsa desses pós-graduandos que fazem esses atendimentos, claro, supervisionados por profissionais já especializados.” – disse o senador Alan Rick.

“Gostaria de agradecer muito ao senador Alan Rick pela parceria na causa. Porque nunca tivemos esse olhar, que estamos tendo hoje.” – agradeceu a ativista Cristiane Pamplona.

