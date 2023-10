Trio que realizava roubos na fronteira é preso pelas Forças de Segurança

Assessoria de Comunicação da PMAC

Equipe do 5º Batalhão de Polícia Militar do Acre (5º BPM) e do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) prenderam na madrugada deste domingo, 1º de outubro, um trio na cidade de Brasileia. Os autores são responsáveis por roubos na região de fronteira com a Bolívia.

Com informações anônimas, as equipes conseguiram chegar ao endereço, em que os autores dos delitos estariam escondendo o material roubado. No momento da chegada ao local, os policiais encontraram os homens retirando as placas dos veículo utilizados no crime.

Ainda durante as buscas foi localizada duas armas de fogo, 10 aparelhos possivelmente provenientes de roubos, além de munições. Os três que informaram pertencer uma organização criminosa que atua na fronteira foram encaminhados a delegacia de Brasileia.

