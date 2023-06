Alan Rick entrega caminhonete para ações de saúde em Capixaba

Nesta terça-feira, 27, o senador Alan Rick fez a entrega de uma caminhonete adquirida com emenda de R$ 250.716,00 ao prefeito de Capixaba, Manoel Maia. A emenda foi destinada quando Alan Rick ainda exercia o mandato de deputado federal.

O prefeito Manoel Maia explicou que o veículo será utilizado para o transporte de pacientes da zona rural até as unidades de saúde do município. “Essa é uma entrega especial. Com essa caminhonete faremos esse transporte dos pacientes até às unidades para que tenham um tratamento digno de saúde. A população de Capixaba agradece ao senador Alan Rick pela sensibilidade de sempre.” – disse.

O senador aproveitou para lembrar outras realizações no município. Como a reforma da Unidade de Saúde Raimundo Lustosa, aquisição de equipamentos, ambulância, asfaltamento de ruas e construção de calçadas. “Essa é mais uma entrega que fazemos para a saúde de Capixaba. Já são mais de R$ 2,8 milhões em emendas destinadas só para a saúde do município. Ao todo, o valor ultrapassa os R$ 12 milhões. E vamos continuar ajudando o município a levar mais qualidade de vida para a população.” – destacou o senador.

A entrega foi feita na concessionária onde a caminhonete foi adquirida, em Rio Branco. Também participaram a secretária municipal de saúde Núbia Rodrigues, o secretário municipal de gabinete e cultura Honorio Yoshihara e os representantes da concessionária.

