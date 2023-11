Alan Rick entrega ônibus para apoio a obras sociais em Sena Madureira

Nesta terça-feira, 14, o senador Alan Rick cumpriu agenda em Sena Madureira. Entre os compromissos, visitou a obra da ponte do segundo distrito, a reforma do Hospital João Câncio Fernandes, realizada com emenda do parlamentar, e, por último, entregou um ônibus para o apoio às ações sociais realizadas no município.

O ônibus adquirido com emenda de Alan Rick, foi entregue ao Instituto Maria Matos, que, a partir de agora, poderá fazer esse trabalho de apoio às demais entidades sociais e de assistência às comunidades da zona urbana e rural.

“Estou feliz de realizar essa entrega ao Instituto que leva o nome da saudosa Maria Matos que fez um trabalho social lindo, uma mulher que serviu ao povo e nada mais justo que entregar esse ônibus que vai ter um papel social muito importante para a população de Sena Madureira. Esse é mais um passo, uma realização do nosso trabalho pelo fortalecimento das políticas de assistência social em todo o estado” – destacou o senador Alan Rick.

A presidente do Instituto e filha da saudosa Maria Matos, Edgardina Matos, agradeceu ao senador. “Quero agradecer ao senador Alan Rick que é o autor da emenda para a compra do ônibus. Ele que é um parceiro do Instituto e de tantas outras instituições que cumprem essa missão de ajudar ao próximo, de levar esperança de dias melhores. Também agradeço ao governo do estado, através da SEAGRI, que fez todo o processo burocrático de compra e cessão do veículo e ao meu esposo Jairo Cassiano que foi um idealizador do Instituto.” – disse.

Para Edivan Azevedo, secretário adjunto da Secretaria de Agricultura (SEAGRI), que esteve presente na assinatura do termo de cessão do veículo, o trabalho social cabe ao Estado, através de todas as secretarias, ampliando parcerias. “Todas as secretarias recebem demandas voltadas para o social. É motivo de muito orgulho pra nós, do governo do estado, poder fazer parte de momentos assim, em lugares como a zona rural dos municípios que a gente sabe que as vezes o trabalho demora a chegar. As instituições se dedicam diariamente as causas sociais, muitas vezes sem recursos, só com a vontade de pessoas como a saudosa dona Maria Matos e agora, sua família, então é nosso dever ajudar essa colheita de frutos tão importantes na vida de tanta gente .” finalizou Edivan.

Também estiveram presentes na cerimônia de entrega, o Deputado federal Gerlen Diniz (PP), os vereadores Charmes Diniz (PP) e Denis Araújo (PSDB); o presidente do Deracre, Sócrates Guimarães, a comandante da Polícia Militar em Sena Madureira, capitã Ivanise Pontes, o diretor do Presídio de Sena Madureira, Jair Silva; os pastores Mano Rufino, Macilo Levi, Betinho, Apóstolo Goes; o Frei Moisés, o viúvo da dona Maria Matos, senhor Edgar Matos.

