Dia Histórico: Após 22 anos engavetado, Fernanda Hassem garante na Câmara aprovação do PCCR de todos os funcionários municipais

Na manhã desta terça-feira 14, os funcionários da rede pública municipal de Brasiléia tiveram um sonho antigo realizado ao receber o sim de todos os vereadores ao aprovarem por unânimidade o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), de todas as categorias.

A sessão contou com a presença de servidores das áreas de Educação, Saúde e Administração.

Após 22 anos sem revisão a prefeita Fernanda Hassem protagonizou uma mudança histórica para o funcionalismo público ao concluir e entregar de PCCR dos Servidores municipais para análise e aprovação pelos vereadores.

A atualização dos PCCR representa o compromisso da gestora em fortalecer e valorizar os profissionais que desempenham papéis essenciais para o desenvolvimento da cidade.

O presidente do SINTEAC, José Almeida, expressou sua felicidade diante das conquistas alcançadas com aprovação do projeto de atualização do PCCR dos servidores municipais. “Esse é um momento de muita felicidade porque houve grandes conquistas, estávamos há muito tempo com essa pauta represada. Sinaliza uma parceria construtiva em prol dos servidores e do desenvolvimento de Brasiléia. Nesse momento só quero mesmo agradecer a gestão municipal por ter entendido as nossas solicitações sinalizando uma parceria construtiva em prol dos servidores e do desenvolvimento de Brasiléia”, disse.

Francisco Aelson, presidente do Sindicato da Administração, destacou a importância da reformulação do PCCR, enfatizando os grandes benefícios que trarão para os servidores. Ele expressou sua gratidão. “Essa é uma mudança muito importante com a reformulação do PCCR, vai trazer grandes benefícios para os servidores. A gente agradece à prefeita e toda a equipe que esteve envolvida”, pontuou.

Para Francisco Dantas, presidente Sindicato dos Servidores da Saúde, esta conquista representa um marco importante para a categoria, assegurando a continuidade dos direitos fundamentais dos profissionais da saúde em Brasiléia.

O presidente da Câmara, Marquinho Tiburcio, compartilhou sua alegria em aprovar o PCCR das três categorias. “Foi um dia de alegria para a Câmara, onde estiveram presentes as três categorias. Nós votamos o PCCR com muita segurança e demos esse presente para os servidores municipais”.

A Prefeita Fernanda Hassem celebra Vitória na Câmara e junto ao funcionalismo municipal.

Em suas palavras, Fernanda Hassem agradeceu a toda a categoria da Educação, Saúde e Administração, ressaltando a significativa conquista após 22 anos de espera: “Quero agradecer a equipe da Prefeitura que lutou para que esse projeto fosse possível e aos nossos sindicatos. Parabéns a todos os vereadores que votaram, estão fazendo um mandato republicano e ajudando quem precisa”, finalizou a prefeita.

