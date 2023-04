Alan Rick foi o único senador do Acre a votar a favor do reajuste anual do piso nacional da enfermagem

Nesta quarta-feira, 26, o Congresso Nacional decidiu manter o veto presidencial ao reajuste anual do piso nacional da enfermagem. Alan Rick (União Brasil) foi o único senador do Acre a votar a favor da categoria, mas foi voto vencido.

A maioria, inclusive, os senadores Márcio Bittar (União Brasil) e Sérgio Petecão (PSD) votaram SIM à manutenção do veto e a categoria não terá direito ao reajuste anual que seria vinculado ao INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

Alan Rick lamentou o resultado da votação. “Infelizmente, perdemos nessa votação. Mas, os profissionais da enfermagem do Acre e de todo Brasil podem continuar contando comigo. Vou continuar lutando pela valorização da categoria” – disse o senador.

Por outro lado, o senador comemorou a aprovação do crédito especial de R$ 7,3 bilhões para viabilizar o pagamento do piso da enfermagem. A lei do piso estabelece salário inicial de R$ 4.750 para enfermeiros; para os técnicos de enfermagem, 70% do piso dos enfermeiros; e 50% para os auxiliares de enfermagem e as parteiras. “Desde quando eu era deputado já trabalhava pela valorização dos profissionais da enfermagem. Votei a favor do piso, no ano passado. E agora, votei a favor da suplementação, votei a favor do reajuste e continuarei votando a favor de tudo o que beneficiar os servidores da saúde e o nosso povo” – concluiu.

Entenda a votação

VOTO SIM – Os parlamentares que votaram SIM decidiram pela manutenção do veto presidencial. Portanto, contra o reajuste anual que a categoria desejava.

VOTO NÃO – Os parlamentares que votaram NÃO se posicionaram contra o veto. Só assim o reajuste teria sido aprovado e virado lei.

Veja como cada parlamentar acreano votou:

Alan Rick (União Brasil) – NÃO ao veto

Márcio Bittar (União Brasil) – SIM ao veto

Sérgio Petecão (PSD) – SIM ao veto

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp