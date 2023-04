Prefeitura de Brasiléia realiza ação de saúde no Dia Nacional de Prevenção e Combate a Hipertensão Arterial

Por: Secom

Nesta quarta-feira, 26, a prefeitura de Brasiléia, por meio da secretaria de saúde realiza ação em homenagem ao Dia Nacional de Prevenção e Combate a Hipertensão Arterial.

A atividade acontece nas Unidades Básicas de Saúde do município, com realização de palestras educativas, testes rápidos, atendimento médico, atualização de carteira vacinal, atendimento odontológico, aferição de pressão e orientação nutricional, visando a educação alimentar dos pacientes e inserção de alimentos saudáveis que ajudam a combater o aumento da pressão.

A ação de saúde encerrou pela parte da tarde, com palestra na Unidade Tufic Mizael Saadi, com participação da equipe da saúde municipal e pacientes cadastrados na referida Unidade.

De acordo com o Enfermeiro Lucas Alves, a ação é fundamental para que a população saiba se prevenir. “A unidade Francisco de Assis está ofertando alguns cuidados que é de praxe no cotidiano da unidade, mas por hoje ser um dia específico, o Dia Mundial de combate a hipertensão arterial, estamos trabalhando com palestras educativas, dando mais ênfase às palestras e cuidado com nossos pacientes, o que deve e não deve ser feito para ter um controle evitando adquirir a alteração da pressão arterial, bem como as medidas adequadas, como a alimentação, pratica de exercícios e orientações básicas sobre como se cuidar para evitar o aumento da pressão arterial”, disse o enfermeiro.

