Alan Rick lamenta cassação de Deltan Dallagnol: “340 mil vozes caladas”

Nesta terça-feira, 06, a mesa diretora da Câmara dos Deputados confirmou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de cassar o mandato do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR).

O senador Alan Rick (União Brasil), que já havia se posicionado contra a decisão do TSE no plenário do Senado, lamentou o desfecho dado pela mesa diretora, através das redes sociais.

“É lamentável a cassação do mandato do Deputado Federal Deltan Dallagnol, confirmada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, 06. Mais de 340 mil vozes foram caladas por pura perseguição política” – escreveu o senador

Em entrevista ao Estadão, o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior disse ver ‘arbítrio’ na decisão do TSE apontando ainda violação da presunção de inocência – alguém somente será considerado culpado, perante a Justiça, após condenação definitiva.

“Acho que houve um grande erro do TSE. Eu fui sempre muito crítico da atuação do Dallagnol, porém, mais do que desgosto com a atuação dele, eu tenho o repúdio ao arbítrio. E houve um arbítrio”, afirmou o magistrado.

Alan Rick encerrou o post se solidarizando. “Minha solidariedade ao colega e que isso possa ser revertido na justiça.” – finalizou o senador acreano.

Deltan vai recorrer da decisão do TSE no Supremo Tribunal Federal.

