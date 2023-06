Policiais militares de Brasiléia são homenageados pelo comando geral

Nesta terça-feira a Polícia Militar aqui de Brasileia realizou entrega de medalhas para alguns policiais militares que já estão na corporação há 10, 20 anos e até militares que já estão aposentados que trabalharam durante mais de 30 anos na polícia militar.

Esta atividade está acontecendo em comemoração aos 107 anos da Polícia Militar do Acre, destaque para o major Edimilson Silva que trabalhou em Brasileia até ir para reserva, chegando até comandar o batalhão por várias vezes. Veio realizar essa atividade o coronel Luciano e outros policiais militares bem como o comandante do 5 batalhão de Brasileia. As homenagens aconteceram no Cedup em Brasileia.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp