Após peruanos lotarem único posto de cidade no AC em meio à crise, prefeito diz que situação foi normalizada.

Por Iryá Rodrigues, g1 AC

Após um grupo de peruanos lotar o único posto de combustíveis de Assis Brasil, no interior do Acre, nessa segunda-feira (23), o prefeito Jerry Lima informou ao g1 que a situação foi normalizada e nesta terça (24) o local amanheceu sem o registro de filas.

Os peruanos, em sua maioria da cidade de Iñapari, que faz fronteira com o município acreano, recorreram ao território brasileiro por causa da falta de produtos no Peru, em meio à crise política e confrontos entre manifestantes e a polícia.

“Não tivemos mais registros de número elevado de peruanos aqui buscando combustíveis. Não sabemos se é pelo fato da ampla divulgação nessa segunda-feira [23], ou a manifestação da Secretaria de Segurança Pública dando conta de que poderia haver operações para fiscalizar o transporte de combustíveis. Então, aqui está normal, não falta combustível, o posto está normal, voltou tudo à tranquilidade”, disse o prefeito.

Ainda segundo Lima, ainda não houve fiscalização, mas a Sejusp acompanha a situação na fronteira.

Nessa segunda, o prefeito chegou a informar que, por conta da grande procura, o município ficou desabastecido de combustíveis, mas logo um novo carregamento chegou ao posto.

“Nós conversamos com a proprietária do único posto de Assis Brasil, que nos garantiu não haver possibilidade de desabastecimento, embora por algumas horas deste dia [segunda, 23] nós ficamos aqui sem gasolina, mas há pouco uma carreta chegou e restabeleceu o estoque”, relata.

Jerry Lima chegou a falar que a preocupação, além do desabastecimento, é com a segurança no transporte dos combustíveis, já que os viajantes carregam o material em galões e tambores, e o movimento deve se intensificar nos próximos dias.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que acompanha a situação e que já manteve reunião com todas as instituições públicas estaduais e federais na região.

