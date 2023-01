Crise no Perú – Peruanos usam ambulância para transportar gasolina na fronteira com Brasil

Por Wesley Cardoso

Mediante a crise instaurada no país vizinho Perú, onde ocorre protestos violentos desde o afastamento e prisão do presidente Pedro Castillo, que contabilizam segundo fontes da imprensa peruana quase 50 mortos começam a escassez de produtos básicos em vários municípios peruanos, dentre eles a cidade de Iñapari divisa com o município de Assis Brasil.

Um vídeo circula nas redes sociais onde os manifestantes denunciam que entes públicos estariam usando uma ambulância daquela municipalidade peruana para transportar gasolina comprada nos postos do lado brasileiro para abastecer veículos no Perú.

Há dias autoridades do estado acre estão acompanhando a situação dos protestos que fecharam a fronteira, devido à crise que atinge todo o pais muitas pessoas driblam de alguma forma as barreiras impostas por manifestantes já que a fronteira com Assis Brasil é extensa para comprar suprimentos no lado brasileiro.

As manifestações começaram depois que o Congresso derrubou o presidente Pedro Castillo, no dia 7 de dezembro. Castillo foi preso e condenado a uma pena inicial de 18 meses.

Ainda quando era presidente, ele era investigado em diversos processos. Castillo, então, tentou dissolver o Congresso. Sem apoio do exército, do Judiciário e do Legislativo, ele foi derrubado e preso horas depois.

A vice-presidente, Dina Boluarte, assumiu o cargo.

