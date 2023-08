Em semana com recordes de temperatura, consumo de energia cresce 88% no Acre

Por Contil Net

Quando comparado todo o mês de agosto, o consumo de energia elétrica aumentou em 21%

Nesta semana as temperaturas máximas registraram novos recordes para o ano de 2023 no estado do Acre. Em Rio Branco, a última quarta-feira (23) foi considerada o dia mais quente do ano, com termômetros acima dos 40ºC.

Outro número que teve aumento foi o de consumo de energia elétrica, que nesta semana cresceu em 88% em todo o estado, quando comparado com o mesmo período no ano passado.

As altas temperaturas são justificadas por uma intensa massa de ar quente que atuou sobre grande parte do Brasil, incluindo o Acre, e provocou uma onda de calor que deixou as máximas muito acima da média climatológica do período.

Quando comparado todo o mês de agosto, o consumo de energia elétrica aumentou em 21%, com relação ao mesmo mês, em 2022. Segundo o diretor técnico e comercial da Energisa Acre, Antônio Matos, todos os anos a empresa realiza ações preventivas para o período mais quente do ano, que incluem ampliação de subestações, alimentadores e transformadores.

De acordo com o diretor, a empresa colocou em prática o plano de contingência, para atuar com agilidade em atendimentos especiais:

“De forma preventiva, foi realizado a troca de mais de 50 transformadores, mas o calor ultrapassou a previsão que tínhamos. Diante desse cenário, colocamos em prática o Plano de Contingência: aumentamos a quantidade de equipe para dar agilidade aos atendimentos emergenciais. Por exemplo, a troca de um transformador, que eventualmente queima, é procedimento de alta complexidade e exige uma logística maior e, por isso, demanda mais tempo para conclusão do procedimento”, explicou.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp