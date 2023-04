Prefeita de Brasiléia leva Relatório de Impacto, Reconstrução e Reestabelecimento do município à Ministro e Parlamentares acreanos

Por: Secom

A Prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, acompanhada do Presidente da Câmara de Brasiléia, vereador Marquinhos Tibúrcio, Secretário de Planejamento, Márcio Oliveira e a representante do Gabinete, Suly Guimarães, está em Brasília em busca de recursos para o município, que foi diretamente afetado pela cheia do Rio Acre.

Nesta quarta-feira, 12, a Gestora esteve no gabinete do Senador Márcio Bittar, do Deputado Federal Coronel Ulysses e gabinete da Deputada Federal Antônia Lúcia e nas Comissões da Câmara dos Deputados, onde foi recebida, juntamente com a caravana de Brasiléia.

Em mãos, a prefeita levou e entregou aos Parlamentares acreanos e ao Ministro dos Transportes, Renan Filho, o Relatório de Impacto, Reconstrução e Reestabelecimento do município, após a alagação que atingiu nove bairros, e solicitou ao Ministro, que via Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ( DNIT), o município seja contemplado com manutenção e recapeamento asfáltico na BR 317, trecho que compreende a Avenida Rui Lino e Manoel Marinho Monte.

De acordo com Fernanda Hassem, o momento é de unir forças, no sentido de assistir às famílias e minimizar os impactos causados pela alagação. ” Estamos aqui com uma caravana de Brasiléia, entregando nosso relatório de impacto, reconstrução e reestabelecimento do município, que em 11 anos vivenciou sua terceira cheia, com quase 9 mil pessoas atingidas. Fomos recebidos nos gabinetes e ministro dos Transportes. Estamos na terceira etapa, que é a de reconstrução.Estamos fazendo nosso dever de casa, e em nome da população de Brasiléia Estamos aqui trazendo demandas, nas áreas de saúde, infraestrutura e sobretudo na área de reconstrução de Brasiléia. Saio daqui com o coração cheio de esperança”, disse a Prefeita.

