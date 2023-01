Por G1 Acre

Dados correspondem ao total de impostos, taxas e contribuições pagos no estado acreano no ano passado. Em 2021, valor arrecadado chegou a R$ 4,2 bilhões.

Mais de R$ 4,7 bilhões em impostos foram arrecadados em 2022 no Acre. A informação é do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que contabiliza os valores arrecadados pelos estados e municípios no decorrer do ano.

Foram arrecadados, ao todo, R$ 4.705.292.434,09 entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano passado. Em 2021, o valor arrecado chegou a mais de R$ 4,2 bilhões.

Os dados correspondem ao total de impostos, taxas e contribuições pagos no estado acreano. O impostômetro foi criado em 2005 e informa o valor total de impostos, taxas, contribuições e multas que a população brasileira paga para a União, estados e municípios.

Arrecadação de impostos ultrapassa R$ 4,7 bilhões no Acre em 2022 — Foto: Reprodução

Os números são atualizados em tempo real. O valor acreano continua correspondendo a 0,16% do total nacional, que chegou a R$ 2,9 trilhões em 2022.

A capital acreana, Rio Branco, arrecadou mais de R$ 184 milhões em impostos ano passado. Em 2021, a arrecadação em todo estado chegou na casa dos R$ 3,5 bilhões.

