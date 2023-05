Assinatura de convênio entre a Apex Brasil e o Sebrae Acre será neste sábado, 27 de maio

Assinatura de convênio entre a Apex Brasil e o Sebrae Acre para realização do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) destinado às empresas que desejam se qualificar para começar a exportar ou ampliar suas vendas internacionais.

Serão atendidas no PEIEX nesse primeiro momento, 50 empresas do Acre, o convênio terá investimento da ordem de R$ 650.000,00.

A assinatura do referido convênio contará com a presença do presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, do superintendente do Sebrae Acre, Marcos Lameira, empresários e representantes do governo do Estado.

Data: 27 de maio (sábado)

Horário: 9h

Local: Sede do Sebrae-Acre,

Avenida Ceará, 3693 – Jardim Nazle, Rio Branco-Acre.

