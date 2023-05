Crime bárbaro: Colono é morto por enteada a golpes de facão e tem cabeça decepada na zona rural de Brasiléia

Por Alexandre Lima

Um bárbaro crime ocorreu na zona rural do município de Brasiléia, no final do dia desta quinta-feira, dia 25. O local seria em uma localidade no km 59 da BR 317 (Estrada do Pacífico), com mais 28 km de ramal até chegar na casa.

Foi feito o registro por volta das 18:40 dando conta de um homicídio no local citado. Equipes da Polícia Civil e Militar do 5º Batalhão, se deslocaram averiguar a denuncia do possível homicídio.

As primeiras informações davam conta que a uma mulher, possível enteada, teria matado seu padrasto com um tiro de espingarda, a vítima identificada como João Francisco do nascimento, de 73 anos, conhecido como João ‘Mãozinha’, era bastante conhecido por comercializar frutas em uma quitanda ao lado da Garagem Municipal.

Logo em seguida, outros rumores davam conta que o colono teria sido ferido a golpes de facão (terçado) e a cabeça tinha sido cortada, mas, não havia a confirmação oficial.

Leone, de 40 anos, foi localizada andando sozinha no ramal cerca de 10km da casa enquanto o corpo estava no lado de fora da casa.

Foi quando imagens da possível suspeita, do corpo passaram a circular em grupos sociais, mostrando o corpo do colono sem a cabeça ensanguentado.

Foi quando a equipe chegou no local e comprovou os fatos. A autora, identificada como Leone Oliveira do Nascimento, de 40 anos, foi localizada andando sozinha no ramal cerca de 10km da casa enquanto o corpo estava no lado de fora.

As primeiras informações são que, a autora que toma remédios controlados, teria ingerido bebida alcoólica misturando tudo. A vítima estava serrando madeira, quando foi surpreendido com vários golpes na região da cabeça até ser degolado.

O caso está sob o comando do delegado Ricardo Castro, que esteve no local juntamente com sua equipe de investigadores e policiais militares. O corpo foi recolhido e levado para a delegacia e preparado para transferência ao IML na Capital, onde passará por autopsia.

A mulher também foi conduzida para a delegacia demonstrando possíveis distúrbios mentais. O caso está em aberto podendo ter mais informações nas próximas horas, ou até dias até fechar junto a justiça.

