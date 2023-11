Bancada Federal do Acre discutirá emendas ao orçamento de 2024 com governo, prefeituras e órgãos federais

Sob coordenação do senador Alan Rick, os deputados federais e senadores se reunirão com a equipe do governo, os prefeitos dos 22 municípios e os gestores de órgãos federais com representação no estado para discutirem a destinação das emendas ao Orçamento Geral da União – OGU 2024 para o Acre. As reuniões estão marcadas para a sexta, 10, e sábado, 11, em Rio Branco.

Serão três momentos. Às 9h da manhã, de sexta-feira, 10/11, a reunião será com os prefeitos e secretários municipais no auditório da Associação dos Municípios do Acre (AMAC). Ainda na sexta, no auditório da AMAC, às 15h, os parlamentares se reúnem com os gestores de órgãos federais com representação no estado. No sábado, às 9h45, a reunião será com a equipe do governo, no auditório do Museu dos Povos Acreanos.

O Acre tem 8 deputados federais e 3 senadores. Cada deputado poderá indicar R$ 37,8 milhões, e cada senador R$ 69,6 milhões. O total ultrapassa os R$ 511 milhões só em emendas individuais ao OGU 2024. Obrigatoriamente, metade desse valor é destinado para a saúde.

O valor total que a bancada federal poderá destinar coletivamente também aumentou. Saiu de R$ 284,8 milhões para R$ 317 milhões. Esse valor poderá ser alterado dependendo da definição do quantitativo destinado ao Fundo Especial de Financiamento Eleitoral destinado as eleições municipais em 2024. São essas emendas de bancada que serão debatidas nas reuniões deste final de semana.

“O principal objetivo destes encontros é oportunizar aos gestores que apresentem seus projetos, que devem estar alinhados com as necessidades da população, para que os parlamentares destinem os recursos para os investimentos que precisam ser realizados. Trazemos também, como já fizemos na primeira reunião, logo que assumi a coordenação da bancada, o alerta de que o governo e as prefeituras precisam reforçar suas equipes de execução para que os projetos se tornem realidade e não haja perda de recursos” – disse o senador.

Serviço

Reunião da bancada federal com prefeitos e secretários municipais

Data e hora: Sexta-feira, 10/11 – às 9h

Local: Auditório da AMAC – R. Isaura Parente, 2931 – Isaura Parente

Reunião da bancada federal com gestores de órgãos federais com representação no Acre

Data e hora: Sexta-feira, 10/11 – às 15h

Local: Auditório da AMAC – R. Isaura Parente, 2931 – Lot. Isaura Parente

Reunião da bancada federal com o governo do estado

Data e hora: Sábado, 11/11 – às 9h45

Local: Auditório do Museu dos Povos Acreanos – AV. Epaminondas Jácome – Centro

