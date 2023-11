Deputada Antônia Lúcia recebe prefeito Jerry e garante recursos para construção do Centro do Idoso

O prefeito Jerry Correia continua em Brasília buscando recursos junto à Bancada Federal Acreana. No terceiro dia de trabalho na capital federal, o prefeito foi atendido pela deputada Antônia Lúcia.

Durante a reunião que aconteceu no gabinete da parlamentar, Jerry Correia apresentou as principais necessidades do município de Assis Brasil. Entre elas, destacou a carência de um espaço recreativo para atender a pessoa idosa.

Com o projeto em mãos, a deputada Antônia Lúcia assumiu compromisso em alocar recursos via emenda especial para garantir a construção de um Centro do Idoso em Assis Brasil.

“O prefeito Jerry é uma grande revelação da política acreana. Um jovem preparado para conduzir sua cidade e tem surpreendido positivamente com grandes conquistas. Eu já tenho compromisso com Assis Brasil, já estive no município e deixei claro que vou apoiar em tudo que estiver ao meu alcance, pois tenho visto o esforço do prefeito e os muitos problemas que Assis Brasil enfrenta”, comentou a deputada.

Vale lembrar que a prefeitura de Assis Brasil já recebeu recursos para construção de um Centro do Idoso. A obra foi até concluída, mas logo apresentou problemas na estrutura e o prédio foi interditado. Os gestores responsáveis já estão respondendo na justiça pela má execução dos recursos e o prédio que deveria acolher os idosos da cidade será demolido.

Desde que assumiu a gestão, o prefeito Jerry Correia vem buscando recursos para construir um novo Centro do Idoso. Sua intenção é oferecer um espaço aconchegante, seguro e com toda acessibilidade para acolher a pessoa idosa.

