Bando de pássaros cruzam o céu de Epitaciolândia e chamam a atenção de internautas

Na manhã desta terça feira foi registrado pelo internauta e radialista Ermerson Frazão, um bando de pássaros cruzando o céu sobre a cidade de Epitaciolândia, o fato chamou a tenção de vários internautas que achavam que se tratava de urubus, porem são Tuiuiús ou Jaburus, esse fenômeno ocorre sempre nos meados de março e marca o anuncio da aproximação do verão amazônico.

Quem mora ou já morou na zona rural conhece muito bem esse fenômeno, os mais antigos usavam essa apresentação da natureza para definir que o verão já estava perto.

Mais porquê os Tuiuiús ou Jaburus voam tão grande distância? O fenômeno acontece devido as cheias em determinadas regiões amazônicas e a seca em outras regiões, então os pássaros migram para os locais em vazante pois lá, os alimentos que consiste em pequenos peixes, crustáceos e sapos são mais abundantes.

Certamente os Tuiuiús ou Jaburus vão para os pequenos lagos que começam a se formar nas margens dos Rios Camarano, Chupamano e Tauamano dentre outros mananciais nessa região. Por isso, cruzam os céus nessa direção.

O Tuiuiú (Jabiru mycteria) é uma cegonha nativa das Américas Central e do Sul e comum no Brasil. Ele vive às margens de cursos d’água em áreas úmidas abertas, sendo o Chaco oriental, no Paraguai, e o Pantanal seus principais habitats.

O Jaburu é uma ave de corpo robusto e chega a medir 1,15m de altura. O bico, grosso e afilado na ponta, tem 30 cm de comprimento. O pescoço é preto e a parte do papo, dotada de notável elasticidade, é vermelha. A cor predominante das penas no indivíduo adulto, é branca.

