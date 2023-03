Suspeito de maus-tratos contra crianças e participação em organização criminosa é preso pela Polícia Civil

FONTE: oaltoacre.com

Na manhã desta terça-feira, 14, uma ação conjunta realizada pela Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Decav) com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) resultaou na prisão de um homem investigado pelo crime de maus-tratos contra menores e envolvimento com organização criminosa.

As investigações, que duraram cerca de dois meses, realizada por agentes da Decav resultou na pisão preventiva do investigado, sendo ele capturado no conjunto Esperança, em Rio Branco.

De acordo com o delegado Alberto Dalacosta, da Decav, a prisão do investigado é um importante passo para combater essa prática criminosa na região.” A Draco e a DECAV continuam trabalhando em conjunto para investigar a extensão dos crimes cometidos e prender outros envolvidos”, informou.

A população pode ajudar denunciando qualquer atividade suspeita a polícia por meio do Disk Denúncia 181 ou pelo o WhatsApp da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) através do contato (68) 99922-1111.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp