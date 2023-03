Boletim semanal traz uma morte por Covid-19 e 148 novos da doença no Acre

O boletim semanal divulgado pela Secretaria de Saúde do Acre registrou uma morte por Covid-19 e 148 novos casos da doença, entre 13 a 20 de março. O número de infectados notificados é de 160.678 em todo o estado e o de mortes subiu para 2.404. Desde fevereiro o estado não registrava mortes por Covid-19.

Há 23 exames de RT-PCR à espera por análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).

A vítima da Covid-19 é um idoso de 97 anos, morador do município de Sena Madureira, que deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco em 22 de fevereiro e morreu no dia 15 de março.

O Acre apresenta um coeficiente de mortalidade (óbitos por 100 mil habitantes) de 228,5 e de letalidade de 1,3%, sendo que o maior coeficiente de mortalidade verifica-se no município de Assis Brasil (345,1/100 mil habitantes) e de letalidade em Epitaciolândia com 1,8%.

Em relação às mortes, 67,9% (1.387 casos) ocorreram em pessoas acima de 60 anos. De acordo com o sexo, 1.184 (57,9 %) óbitos ocorreram no sexo masculino e 860 (42,1%) no sexo feminino. Dentre os 2.044 óbitos, 1.179 (57,7%) deles tinham alguma comorbidade, porém verifica-se que 865 (42,3%) das pessoas que evoluíram para o óbito não tinham histórico de comorbidades.

