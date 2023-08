Boliviano é assassinado com 8 tiros de pistola na cidade de Cobija

Por Jonys David (Ceara)

Autoridades Iniciam Investigação no Departamento de Pando, Bolívia

A tragédia que ocorreu surpreendeu residentes do município de Cobija, no Departamento de Pando, Bolívia, após um incidente de violência resultar em um homicídio no bairro La Amistad. A vítima, cujo nome foi identificado como Jorge Rivas Aragón, de de nacionalidade boliviana, perdeu a vida após ser alvo de tiros em circunstâncias ainda não esclarecidas.

O terrível incidente ocorreu na rua principal do bairro, a algumas quadras do mercado local. Segundo relatos, a vítima foi atingida por pelo menos oito disparos de arma de fogo, todos de calibre 9 milímetros.

As autoridades locais, incluindo o Ministério Público, estão respondendo prontamente à tragédia, tomando medidas para investigar os detalhes desse homicídio. O corpo da vítima foi transferido para a morgue do Hospital Roberto Galindo Teran, onde passará por uma autópsia médico-forense para esclarecer as circunstâncias que cercam sua morte.

O Fiscal Departamental de Pando, Marco Renato Peñaranda, compartilhou informações preliminares sobre o incidente. A autópsia médico-forense será um passo crucial para entender as circunstâncias precisas do ocorrido e determinar os fatores que levaram a essa tragédia. A utilização de uma arma de fogo de calibre 9 milímetros levanta questionamentos sobre o tipo de arma envolvida e, possivelmente, sobre a motivação por trás do homicídio.

À medida que as investigações avançam, a comunidade local está reagindo com medo e choque diante dessa situação. O bairro La Amistad, agora está lidando com reclamações de populares por falta de segurança. As autoridades trabalham para coletar evidências e esclarecer os detalhes.

