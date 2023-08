Psicólogo é detido em Pando por denúncia de abuso sexual de dois adolescentes

Por Jonys David (Ceara)

O tribunal ordenou a prisão preventiva por 30 dias no presídio de Villa Busch ao ex-psicólogo do Centro de Reintegração de Menores Infratores de Villa Rojas, J.B.L., pelo suposto crime de Abuso Sexual Agravado contra dois adolescentes com responsabilidade penal. O fato foi descoberto após fuga e recaptura de menores.

Em contato com Perla del Acre, o Procurador Departamental de Pando, Marco Renato Peñaranda, informou que em audiência de medida cautelar, o Ministério Público estabeleceu que o acusado, de 38 anos, provavelmente é participante do crime de Abuso Sexual contra dois adolescentes de 17 anos, portanto, o Tribunal Misto da cidade de Porvenir determinou a prisão preventiva na cadeia de Villa Busch.

A estranha atitude do psicólogo J.B.L., homem, foi exposta após a denúncia da fuga de dois adolescentes do Centro de Reintegração Villa Rojas, no dia 21 de maio deste ano. Após vários dias de buscas, no dia 26 de maio, a Polícia conseguiu recapturar os menores.

No momento da transferência dos adolescentes infratores, os policiais revelaram que eles haviam fugido por terem sido vítimas de diversos atos de abuso sexual por parte de funcionários do Serviço Departamental de Gestão Social (Sedeges), com as iniciais J.B.L.

Das informações apresentadas e da denúncia apresentada pela Provedoria da Criança e do Adolescente de Cobija, refere que foi apresentada queixa contra adolescentes com responsabilidade penal pelo crime de Evasão, após recaptura, tendo-se retirado o depoimento de um adolescente que revela que queria para fugir porque a psicóloga do Centro de Reintegração queria abusar dele, ele o apalpou tentando beijá-lo diversas vezes, principalmente nos dias em que tinha audiência.

Ele conta que certa vez, ao final de sua audiência cautelar, começou a chorar por causa da situação que passava, em que o acusado o abraçou, acariciou e beijou-o na bochecha dos dois lados, depois lhe disse que tudo ficaria bem e Ele dá a entender que se sair, vai visitá-lo no consultório médico.

Em outra ocasião, com diferentes truques, ele teria tocado diversas partes de seu corpo e até mesmo de suas partes íntimas, também foi beijado no lábio e levado à maca dos médicos, onde tentou abaixar o short, ao qual o menor ele reagiu e rejeitou essas insinuações.

Enquanto isso, o depoimento de outro adolescente de 17 anos menciona que a psicóloga do Centro Villa Rojas, com iniciais J.B.L., abusou dele, levando-o para a salinha onde os médicos prestam atendimento médico, abraçou-o e começou a se afeiçoar. dele, começou a tocá-lo, beijando-o na bochecha querendo abaixar seu short. Perante a recusa do menor, o agressor ameaçou que o seu processo iria piorar, caso contrário teria alguns privilégios.

Ao tomar conhecimento da atitude psicopática do agente público, a mãe de um dos adolescentes imediatamente apresentou queixa à Ouvidoria da Criança e do Adolescente, para iniciar as ações judiciais correspondentes e punir o agressor em toda a extensão da lei.

